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У Москві через скарги мешканців перефарбували пісочницю, яка нагадувала український прапор (фото)

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У Москві через скарги мешканців перефарбували пісочницю, яка нагадувала український прапор (фото)

У Москві через скарги місцевих мешканців житлового комплексу комунальники перефарбували дитячу пісочницю у подвір'ї, яка нагадувала український прапор.

Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Відомо, що співробітники керівної компанії ЖК оновлювали дитячий майданчик. У синьо-жовтий колір, кажуть, пофарбували випадково.

Після цього в чаті мешканців почалися активні обговорення. Деякі навіть зателефонували правоохоронцям зі звинуваченнями в провокації

Вже через годину пісочницю перефарбували в зелений колір.

Нагадаємо, рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня. Там паски прикрашають білою літерою Z на зеленій глазурі.

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