У Москві через українську мову співробітника охорони звинуватили в хуліганстві

Йому загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

У столиці держави-агресорки Москві на співробітника позавідомчої охорони на транспорті склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство. Причиною стало те, що він говорив телефоном українською мовою.

За інформацією Telegram-каналу Baza, чоловік говорив по телефону, перебуваючи “на бойовому посту”.

Його розмову почув командир роти протидії безпілотникам і звернув увагу на те, що охоронець говорить іноземною мовою. Коли ж прислухався, то розпізнав українські слова і поспішив поскаржитися в поліцію.

Також читайте Пацієнти психлікарні в Москві здали ФСБ прибиральника у синьо-жовтій куртці

Оперативники склали на 24-річного Владислава Р. із підмосковного Дєдовська адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Тепер йому загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, у Росії також затримують людей за читання книжок українською мовою. Така історія трапилася із 34-річною москвичкою Еллою, яка летіла авіарейсом "Москва — Владикавказ". Інші пасажири помітили, що вона читає книжку українською мовою і донесли в поліцію.

Читайте також: