Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві через українську мову співробітника охорони звинуватили в хуліганстві

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
741
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві через українську мову співробітника охорони звинуватили в хуліганстві

Поліція у Москві / Фото: Associated Press

Йому загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

У столиці держави-агресорки Москві на співробітника позавідомчої охорони на транспорті склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство. Причиною стало те, що він говорив телефоном українською мовою.

За інформацією Telegram-каналу Baza, чоловік говорив по телефону, перебуваючи “на бойовому посту”.

Його розмову почув командир роти протидії безпілотникам і звернув увагу на те, що охоронець говорить іноземною мовою. Коли ж прислухався, то розпізнав українські слова і поспішив поскаржитися в поліцію.

Оперативники склали на 24-річного Владислава Р. із підмосковного Дєдовська адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Тепер йому загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, у Росії також затримують людей за читання книжок українською мовою. Така історія трапилася із 34-річною москвичкою Еллою, яка летіла авіарейсом "Москва — Владикавказ". Інші пасажири помітили, що вона читає книжку українською мовою і донесли в поліцію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
741
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація