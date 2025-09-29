ТСН у соціальних мережах

У Москві чеське посольство обмалювали зображеннями статевих органів, у МЗС Чехії відреагували (фото)

Вандали зіпсували фасад чеського посольства в Москві.

Надписи

Надписи

У Москві невідомі вандали осквернили будівлю посольства Чехії. На фасаді з’явилися образливі написи та малюнки непристойного характеру.

Про це повідомляє з посиланням на слова міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського видання Novinky.

Міністр опублікував фотографії, на яких видно, що на стінах дипустанови зображені непристойні малюнки чоловічих статевих органів та залишені лайливі написи.

Окрім цього, на місці інциденту знайшли пляшку із зеленою рідиною, якою, ймовірно, обливали будівлю. До неї була прикріплена образлива записка з текстом «Чехи — пі**ри».

Пізніше міністр повідомив ЧТК, що двоє осіб, які завдали шкоди чеському посольству в Москві, вже затримані, а двоє — ні. За словами Ліпавського, спочатку потрібно оцінити завдані збитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у польській Легниці невідомі вандали пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, завдавши шкоди святині української громади.

