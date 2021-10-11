У Москві чоловік кинув дівчину під колеса автобуса: вона загинула

Винуватця вже затримали правоохоронні органи.
У Москві біля Київського вокзалу чоловік покинув дівчину під колеса електробуса. Вона загинула.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Обережно: кадри містять сцени насильства.
Інцидент стався через особистий конфлікт. Чоловік почав бити дівчину ногами і сильно її штовхнув. Вона вдарилася головою об асфальт і потрапила під автобус, який проїздив повз.
Через отримані травми дівчина померла.
Винуватця вже затримали правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу. Зараз слідство з'ясовує всі обставини і причину події.
Telegram-канал "Москва 24" стверджує, що бійку розпочала саме загибла дівчина. Мовляв, це підтверджують кадри відео.
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