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У Москві чоловік кричав поліції, що бачить у квартирі труп: хотів "відкосити" від армії

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У Москві чоловік кричав поліції, що бачить у квартирі труп: хотів "відкосити" від армії

Фото: Getty Images

У Росії чоловік вирішив прикинутись божевільним після того, як отримав повістку.

Мобілізований 37-річний москвич викликав поліцію та заявив, що в його квартирі є труп, коли ті приїхали, то нічого не побачили. 

Про це пише телеграм-канал Baza. 

Житель Москви пізно вночі викликав поліцію. Він заявив, що знайшов у своїй квартирі труп. Уточнювати інформацію заявник відмовився та погрожував, що просто викине тіло у річку. 

Коли поліція прибула на місце події, то ніякого трупа там не виявила, проте заявник продовжував кричати, що бачить труп. Поліція викликала психіатричну допомогу. У психлікарні виявилось, що чоловік просто отримав повістку під час мобілізації у РФ та хотів "відкосити" від армії, прикинувшись хворим. Тепер він заплатить ще і штраф. 

Нагадаємо, у Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
345
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