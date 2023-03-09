У Москві чоловік штовхнув підлітка під потяг метро на станції "Київська" (відео)

Інцидент влаштував житель російської столиці, який раніше перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.
У Москві на станції метро "Київська" чоловік штовхнув 15-річного підлітка під потяг, що саме прибував до платформи.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Підліток залишився живим, однак потрапив до лікарні із забоями та подряпинами.
Скинув хлопця під потяг 62-річний житель Москви, який нещодавно завершив лікування у психіатричній лікарні.
Правоохоронці відкрили справу за статтею "замах на вбивство".
Нагадаємо, 27 лютого у Москві спалахнув вагон потяга на станції метро "Спортивна". Підземка наповнилась великою кількістю диму, люди тікали з місця подій.
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