У Москві чоловік штовхнув підлітка під потяг метро на станції "Київська" (відео)

Інцидент влаштував житель російської столиці, який раніше перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

У Москві на станції метро "Київська" чоловік штовхнув 15-річного підлітка під потяг, що саме прибував до платформи.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Підліток залишився живим, однак потрапив до лікарні із забоями та подряпинами.

Скинув хлопця під потяг 62-річний житель Москви, який нещодавно завершив лікування у психіатричній лікарні.

Правоохоронці відкрили справу за статтею "замах на вбивство".

Нагадаємо, 27 лютого у Москві спалахнув вагон потяга на станції метро "Спортивна". Підземка наповнилась великою кількістю диму, люди тікали з місця подій.

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