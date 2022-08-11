У Москві чоловік вбив друга, бо той не підтримував "спецоперацію" та не поважав окупаційну армію

У Москві чоловік вбив друга, який не підтримував війну Росії проти України.

Підозрюваний під час суперечки про "спецоперацію" вихопив ножа та вбив свого знайомого у його ж квартирі.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Baza".

Відомо, що двоє чоловіків випивали у квартирі свого знайомого. Вони бурхливо обговорювали війну Росії проти України. Тоді одному із гостей не сподобалась позиція власника помешкання, який засуджував російську агресію та був проти "спецоперації". Чоловік вихопив ножа та поранив свого друга. Після цього зловмисник разом з іншим знайомим пішли геть.

Тіло потерпілого через 5 днів після вбивства знайшла його дружина. Підозрюваний сам прийшов у відділок поліції та зізнався у злочині. Він заявив, що вбив друга, бо той мовляв не підтримував "спецоперацію" та "не поважав російських військових".

Нагадаємо, у столиці Росії Москві жінка поскаржилась поліції на сусідку-українку. Пенсіонерці не сподобалось те, що її сусідка під час конфлікту сказала, що Україна відновить територіальну цілісність, а Кримський міст буде знищено.

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