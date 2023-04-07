У Москві чоловік з пістолетом намагався прорватися до будівлі Міноборони РФ

У центрі Москви затримали 40-річного чоловіка, який з пістолетом намагався проникнути на територію Міноборони РФ.

У Москві затримали чоловіка з пневматичним пістолетом, який намагався проникнути до будівлі Міноборони РФ в центрі російської столиці.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався на КПП біля головної будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. За інформацією пропагандистів, чоловік нібито був "у неадекватному стані" і з пістолетом. Він "голосно кричав і розмахував руками".

Наразі відомо, що чоловіка затримали, а зброю направили на експертизу. За попередніми даними, він приніс із собою пневматичний пістолет.

Стосовно затриманого склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Чоловіка одразу направили на обстеження в психіатричне відділення.

Нагадаємо, 5 квітня у будівлі Міністерства оборони РФ виникла пожежа на вулиці Знаменка в центрі Москви. Згодом пропагандисти повідомили, що територія головного військового відомства держави-агресорки загорілася через несправний електрочайник.

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