У Москві чоловіка заарештували за картинки в телефоні, які "дискредитують армію РФ": його здав попутник у метро

Один із пасажирів підглянув у телефоні чоловіка картинки, які "дискредитують російську армію", і викликав поліцію.

У Москві пасажира метро заарештували на 14 діб за картинки телефону, які "дискредитують армію РФ". Скаргу на чоловіка написав інший пасажир, який підглядав у його телефон.

Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

40-річного Юрія Самойлова затримали вранці 17 березня просто у метро. Один із пасажирів підглянув у телефоні чоловіка картинки, які "дискредитують російську армію", і викликав поліцію. За кілька станцій до Самойлова підійшли поліцейські та затримали.

Чоловіка заарештували на два тижні за статтею "про поширення екстремістських матеріалів". У спецприймачі заарештованому дозволили зателефонувати матері та розповісти про подію. Так його родичі дізналися про арешт.

Який зміст мав "картинки, що дискредитують російську армію", — невідомо.

Нагадаємо, що в РФ та Білорусі посилюються репресії щодо людей з антивоєнною позицією.

Так, восени минулого року білорус показав середній палець колоні російської техніки. Його спіймали і змусили на камеру вибачитися.

У січні цього року в Москві біля пам'ятника Лесі Українці було затримано росіянку, яка вийшла з одиночним пікетом під гаслом "Україна нам не вороги, а брати".

Також повідомлялося, що в Москві затримали п'ятикласницю через аватарку з жовто-синіми квітами.

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