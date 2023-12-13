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У Москві "декомунізували" барельєф "Парад Перемоги" на Красній площі – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Москві "декомунізували" барельєф "Парад Перемоги" на Красній площі – фото

Красна площа / Фото: Associated Press

У Москві обезголовили коня на барельєфі "Парад Перемоги".

У Москві стався випадок "декомунізації" – невідомий обезголовив коня на барельєфі "Парад Перемоги" на Красній площі.

Про це пише Baza.    

Як пише Telegram-канал, відсутність голови у коня на прізвисько Полюс, на якому маршал Костянтин Рокоссовський брав участь у Параді Перемоги у 1945 году, помітили вранці 12 грудня.

Обезголовлений кінь на барельєфі
Обезголовлений кінь на барельєфі "Парад Перемоги" у Москві / Фото: Baza
Обезголовлений кінь на барельєфі
Обезголовлений кінь на барельєфі "Парад Перемоги" у Москві / Фото: Baza
Обезголовлений кінь на барельєфі
Обезголовлений кінь на барельєфі "Парад Перемоги" у Москві / Фото: Baza

Як та хто відділив голову – наразі невідомо. У СК порушили справу за статтею про знищення чи пошкодження військових пам'яток. Підозрюваних шукають.

Нагадаємо, у Києві 9 грудня демонтували пам'ятник Миколі Щорсу – що відомо про радянського діяча (фото).

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Дата публікації
Перегляди
749
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