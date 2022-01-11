У Москві до храму зайшов озброєний ножами чоловік із бородою та в рожевій сукні: відео

У Москві до храму зайшов озброєний ножами чоловік із бородою та в рожевій сукні: відео

Під час затримання поліцією він прощався з вигаданою кішкою та говорив з невидимими істотами.

Чоловік з довгою сивою бородою та у жіночому рожевому платті налякав співробітницю храму Казанської Піщанської ікони Божої Матері у московському районі Ізмайлове. В руках у дивного відвідувача були ножі.

Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи відео з камер спостереження у московському храмі.

Незадовго до інциденту перехожі повідомили поліцію про чоловіка з ножами і в незвичному для зими одязі, який ходить 11-ю Парковою вулицею. Зайшовши до храму, чоловік лише налякав 61-річну свічницю, але нікому не завдав шкоди. Його затримав охоронець і передав до рук поліцейських.

Затриманим виявився 53-річний чоловік з очевидними психічними розладами. Він майже не орієнтувався у просторі та часі, прощався з вигаданою кішкою та розмовляв з невидимими істотами. Тепер його відправили до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, раніше на Кубані (Російська Федерація) солдата-строковика звинуватили у паплюженні пам'ятника загиблим військовослужбовцям.

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