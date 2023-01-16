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У Москві до пам'ятника Лесі Українки принесли квіти і фото зруйнованого будинку у Дніпрі

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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У Москві до пам'ятника Лесі Українки принесли квіти і фото зруйнованого будинку у Дніпрі

фото / РІА "Мелітополь"

Невідомі зробили меморіал на Українському бульварі у Москві.

У Москві невідомі принесли до пам'ятника Лесі Українки квіти та дитячу іграшку на згадку про загиблих у Дніпрі.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь".

"Меморіалом став пам'ятник Лесі Українці на Українському бульварі. Там же зараз є фотографія того самого зруйнованого житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

фото / РІА
фото / РІА "Мелітополь"

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Внаслідок удару російською ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі загинули щонайменше 40 людей, троє з них - діти. Травми отримали 76 осіб, серед них - 14 дітей. Досі розшукуються 29 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронцям відомо про те, хто віддавав злочинний наказ, внаслідок якого російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. Він пообіцяв знайти кожного причетного до чергового акту злочину проти мирних громадян.

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Дата публікації
Перегляди
3284
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