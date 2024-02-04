У Москві дружини мобілізованих вийшли на акцію протесту: чим це закінчилося

У суботу, 3 лютого, у Москві дружини мобілізованих солдатів вийшли на акцію протесту. Втім, Кремль піддав акцію цензурі, щоб придушити будь-яке можливе відновлення більш широкого громадського руху на підтримку російських солдатів і проти режиму Путіна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що члени російського громадського руху "Шлях додому" поклали квіти до Могили Невідомого солдата в Москві. А перед тим провели акцію протесту на прилеглій Манежній площі до 500-річчя з початку часткової мобілізації, оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

Російські державні ЗМІ здебільшого не висвітлювали акцію протесту, але повідомили, що прокуратура Москви застерегла від відвідування невизначеної акції протесту в Москві 3 лютого, маючи на увазі, швидше за все, акцію протесту "Шлях додому".

Проте російські опозиційні ЗМІ детально висвітлювали акцію протесту. За підрахунками, в ній взяли участь близько 200 осіб. Вони повідомляли, що поліція Москви затримала 27 осіб, більшість з яких були російськими та іноземними журналістами. П ізніше їх відпустили без висунення звинувачень.

Російська поліція дозволила протестувальникам пізніше піти до передвиборчого штабу Путіна та написати від руки звернення до Путіна з проханням повернути мобілізованих додому, але штаб дозволив це лише невеликим групам демонстрантів і суворо обмежив доступ ЗМІ.

" Ймовірно, російські правоохоронні органи навмисне затримували журналістів, а не протестувальників, щоб обмежити висвітлення події", - вважають американські аналітики.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 4 лютого 2024 року з агальні втрати Росії перевищили 388 тисяч військових.

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