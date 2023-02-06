У Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка"

Двох школярів госпіталізували до токсикологічної реанімації з ресторану "Вкусно – и точка" у центрі Москви.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Постраждалі, 15-річний Олександр та 14-річна Софія, відчули себе погано у закладі.

Як пише Baza, підлітки почали марити. Їх доправили до лікарні, де поставили попередній діагноз — отруєння психодислептиками. Наразі постраждалі перебувають у несвідомому стані у токсикологічній реанімації.

Як саме отруїлися школярі, поки що невідомо.

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