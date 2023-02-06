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У Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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106
Час на прочитання
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У Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка"

Фото: УНІАН

Лікарі констатували у дітей отруєння психодислептиками.

Двох школярів госпіталізували до токсикологічної реанімації з ресторану "Вкусно – и точка" у центрі Москви.  

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.  

Постраждалі, 15-річний Олександр та 14-річна Софія, відчули себе погано у закладі.

Як пише Baza, підлітки почали марити. Їх доправили до лікарні, де поставили попередній діагноз — отруєння психодислептиками. Наразі постраждалі перебувають у несвідомому стані у токсикологічній реанімації.

Як саме отруїлися школярі, поки що невідомо.

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Дата публікації
Перегляди
106
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