У Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка"

Лікарі констатували у дітей отруєння психодислептиками.
Двох школярів госпіталізували до токсикологічної реанімації з ресторану "Вкусно – и точка" у центрі Москви.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Постраждалі, 15-річний Олександр та 14-річна Софія, відчули себе погано у закладі.
Як пише Baza, підлітки почали марити. Їх доправили до лікарні, де поставили попередній діагноз — отруєння психодислептиками. Наразі постраждалі перебувають у несвідомому стані у токсикологічній реанімації.
Як саме отруїлися школярі, поки що невідомо.
Читайте також:
- Школярка розгнівалася через зауваження і зламала вчительці ногу
- У російській Калузі вибухнув безпілотник
- Руйнівний землетрус у Туреччині: сотні загиблих, зруйновані будівлі та пошуки зниклих (фото)