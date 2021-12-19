У Москві експоліцейський розгорнув плакат "Путін убивця" і одразу був затриманий

З плакатом у руках протестувальнику вдалося простояти лише кілька хвилин.
У Москві майор поліції у відставці Олег Кашинцев вийшов на Червону площу з плакатом "Свободу Навального. Putin is a killer" ("Путін — убивця").
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
Чоловік був одягнений у форму поліцейського. З плакатом у руках протестувальнику вдалося простояти кілька хвилин, після чого поліцейські затримали свого колишнього колегу та доставили його до відділу МВС.
Кашинцева звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів чоловіка відпустили.
В інтерв'ю виданню "7х7" Кашинцев розповідав, що залишив службу через свої принципи та політичні погляди.
"Система МВС гнила. Я вважаю, що останнім часом співробітники поліції дедалі частіше починають займатися політичним розшуком", — заявляв він.
Телеканалу "Дощ" Кашинцев зізнався, що брав участь у демонстраціях на підтримку Олексія Навального потай від керівництва, коли ще не звільнився з поліції.
Раніше повідомлялося, що в Москві у мавзолею Леніна чоловік зміг простояти з плакатом "Прокинься, у нас знову цар" всього 10 секунд.
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