У Москві експоліцейський розгорнув плакат "Путін убивця" і одразу був затриманий

У Москві експоліцейський розгорнув плакат "Путін убивця" і одразу був затриманий

З плакатом у руках протестувальнику вдалося простояти лише кілька хвилин.

У Москві майор поліції у відставці Олег Кашинцев вийшов на Червону площу з плакатом "Свободу Навального. Putin is a killer" ("Путін — убивця").

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Чоловік був одягнений у форму поліцейського. З плакатом у руках протестувальнику вдалося простояти кілька хвилин, після чого поліцейські затримали свого колишнього колегу та доставили його до відділу МВС.

Кашинцева звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів чоловіка відпустили.

В інтерв'ю виданню "7х7" Кашинцев розповідав, що залишив службу через свої принципи та політичні погляди.

"Система МВС гнила. Я вважаю, що останнім часом співробітники поліції дедалі частіше починають займатися політичним розшуком", — заявляв він.

Телеканалу "Дощ" Кашинцев зізнався, що брав участь у демонстраціях на підтримку Олексія Навального потай від керівництва, коли ще не звільнився з поліції.

Раніше повідомлялося, що в Москві у мавзолею Леніна чоловік зміг простояти з плакатом "Прокинься, у нас знову цар" всього 10 секунд.

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