У Москві гей-повія задушив творця вакцини "Супутник V"

Вчений замовив інтимні послуги, однак між замовником та виконавцем спалахнув конфлікт.

У Москві один із творців вакцини "Супутник V" Андрій Ботіков замовив сексуальні послуги з асфіксією у чоловіка-повії, який зрештою задушив його.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

Тіло 48-річного вченого знайшли у квартирі на вулиці Рогова в московському Щукіному. На його тілі були сліди задушення, кілька ножових поранень та садна.

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Поліція затримала підозрюваних – 29-річного Олексія Змановського та його 18-річну подругу Ольгу Дубойську. Обоє підозрюваних із Калуги.

За версією слідства, Ботіков замовив секспослуги у Змановського. Коли останній прибув на місце, чоловіки посварилися на ґрунті виду й обсягу інтим-послуг. Тоді ескорт-працівник убив ученого та обікрав його. Подруга зловмисника в цей час чекала в під'їзді.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про "вбивство". Змановського вже взято під варту. Він повністю визнає свою провину.

Нагадаємо, в лютому в Росії знайшли мертвим генерал-майора, ексзаступника начальника Головного управління МВС РФ з боротьби з екстремізмом Володимира Макарова. Він до січня 2023 року займався репресіями незгодних з путінським режимом.

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