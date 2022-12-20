У Москві група молодиків закидала кувалдами посольство Фінляндії (відео)

У Москві, у вівторок, 20 грудня, група молодиків у масках закидала кувалдами будівлю посольства Фінляндії у Кропоткінському провулку.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

В одному з російських Telegram-каналів написали, що атака на посольство – це нібито відповідь на провокації на російські диппредставництва у Фінляндії.

Неизвестные люди в масках забросали посольство Финляндии в Москве кувалдами pic.twitter.com/FWttEaze28 — Republic (@Republic_Mag) December 20, 2022

Нагадаємо, після того, як у Європарламенті висловили намір включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій, її організатор Євген Пригожин продемонстрував футляр від скрипки, в якому була кувалда з вигравіруваним логотипом ПВК "Вагнер" та зі слідами "крові".

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