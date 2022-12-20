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У Москві група молодиків закидала кувалдами посольство Фінляндії (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1482
Час на прочитання
1 хв
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У Москві група молодиків закидала кувалдами посольство Фінляндії (відео)

Фото: скриншот з відео

Невідомі у масках атакували кувалдами будівлю посольства Фінляндії у столиці РФ.

У Москві, у вівторок, 20 грудня, група молодиків у масках закидала кувалдами будівлю посольства Фінляндії у Кропоткінському провулку.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

В одному з російських Telegram-каналів написали, що атака на посольство – це нібито відповідь на провокації на російські диппредставництва у Фінляндії. 

Нагадаємо, після того, як у Європарламенті висловили намір включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій, її організатор Євген Пригожин продемонстрував футляр від скрипки, в якому була кувалда з вигравіруваним логотипом ПВК "Вагнер" та зі слідами "крові".

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Дата публікації
Перегляди
1482
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