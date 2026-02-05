- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1132
- Час на прочитання
- 1 хв
У Москві горить будівля з пропагандистами Путіна (відео)
У будівлі, де працюють російські медіа, спалахнула пожежа з підвищеним рівнем складності. Працівників терміново виводять назовні.
У Москві сталася пожежа в бізнес-центрі, де розташовані редакції кількох російських медіа, що працюють на державну інформаційну систему РФ.
Про це повідомляють місцеві пабліки та пропагандистські російські ЗМІ.
Кажуть, що загоряння отримало підвищений рівень складності. Вогонь спалахнув у будівлі, в якій розміщуються редакції видань «Известия», «РЕН ТВ», «П’ятий канал», «Царьград» та агентство Regnum.
Наразі рятувальники здійснюють термінову евакуацію співробітників.
Інформації про постраждалих поки не надходило. Причини займання встановлюють.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що росіяни оточили Москву кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато ЗРК «Тор» та ЗРК «Панцир». Тож Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург безпілотниками саме з цієї причини, зазначив військовий Ігор Луценко.