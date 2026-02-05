У Москві горить будівля з пропагандистами Путіна (відео)

У Москві сталася пожежа в бізнес-центрі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Москві сталася пожежа в бізнес-центрі, де розташовані редакції кількох російських медіа, що працюють на державну інформаційну систему РФ.

Про це повідомляють місцеві пабліки та пропагандистські російські ЗМІ.

Кажуть, що загоряння отримало підвищений рівень складності. Вогонь спалахнув у будівлі, в якій розміщуються редакції видань «Известия», «РЕН ТВ», «П’ятий канал», «Царьград» та агентство Regnum.

Реклама

Наразі рятувальники здійснюють термінову евакуацію співробітників.

Інформації про постраждалих поки не надходило. Причини займання встановлюють.

Дата публікації 16:31, 05.02.26 Кількість переглядів 27 Пожежа в Москві: евакуюють редакції кількох пропагандистських ЗМІ

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що росіяни оточили Москву кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато ЗРК «Тор» та ЗРК «Панцир». Тож Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург безпілотниками саме з цієї причини, зазначив військовий Ігор Луценко.