Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія може наважитися кинути виклик самому існуванню НАТО.

Про це повідомляє NTV.

Він підкреслив, що розвідка має переконливі докази того, що агресія проти України — це лише проміжний етап.

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“Ми дуже впевнені, і у нас є розвідувальні докази, що підтверджують це: Україна — лише крок на шляху до Заходу”, — наголосив Каль.

За його словами, в Москві існує частина політичного керівництва, яка більше не вірить у здатність НАТО захистити своїх членів згідно зі статтею 5.

“І вони хотіли б це перевірити”, — попередив голова BND.

Він також зазначив, що стратегічна мета Кремля — розширити сферу свого впливу на західному напрямку, підриваючи єдність Альянсу.

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Раніше колишній командувач британської армії генерал сер Патрік Сандерс висловив думку, що менш ніж через 2 роки країнам НАТО доведеться вести одночасні війни проти Росії та Китаю, якщо члени Альянсу не зможуть стримати ці дві держави, достатньо швидко відновивши свої зменшені армії.