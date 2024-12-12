У Москві ліквідований черговий воєнний злочинець: що відомо про Шатського

Він був заступником генерального конструктора та керівником відділу програмного забезпечення КБ "Марс".

У Мережі повідомляють, що на території РФ ліквідований черговий воєнний злочинець. Йдеться про Михайла Шатського.

Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.

"Саме він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, розробляв нові дрони", – деталізував він.

Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався вибух позашляховика. Внаслідок потужної детонації загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.

Читайте також: