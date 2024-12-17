У Москві ліквідували "жирного" російського генерала: що відомо про Кирилова

Від війни росіяни гинуть не лише на нашій території, розплачуючись за скоєне проти українців.

У Москві ліквідували "жирного" російського генерала та воєнного злочинця. За попередніми даними, йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова та його помічника.

Про це стало відомо у Мережі.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Що відомо

Попередньо, саморобну вибухівку прикріпили до електросамоката, вона зокрема, пошкодила службову машину Кирилова. Як пишуть росЗМІ, воєнних злочинців вибух застав біля входу у під'їзд. Внаслідок потужної детонації обидва загинули на місці.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Зазначимо, що Кирилов брав участь у створенні важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка" та наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Напередодні СБУ повідомила йому про підозру.

Ігор Кирилов / Мережа

Раніше у Мережі повідомили, що на території РФ ліквідований черговий воєнний злочинець. Йдеться про Михайла Шатського.

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