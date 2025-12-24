У Москві ліквідували поліцейських, які причетні до катувань українських полонених: деталі від ГУР

Реклама

У Москві ліквідували поліцейських, причетних до катувань українських полонених. Автівку воєнних злочинців підірвав місцевий житель.

Про це повідомляють джерела «Новини.LIVE».

Деталі

У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

Джерела у ГУР МО повідомили, що близько 01:00 місцевий житель атакував службовий автомобіль російських поліцейських поблизу відділку. У такий спосіб він продемонстрував, що проти агресивної політики Кремля. Через вибух двоє правоохоронців загинули на місці, ще двоє — тяжко поранені. Їх госпіталізували.

За даними розвідки, загиблі поліцейські раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ.

Раніше стало відомо, що у Москві стався вибух біля поліцейської дільниці.

«Слідчі та криміналісти столичного управління Слідчого комітету встановлюють обставини інциденту, що стався на півдні Москви, внаслідок якого постраждали двоє співробітників ДПС. За фактом вибуху порушено кримінальну справу», — йдеться в офіційному повідомленні.