В Москві увесь ранок лунають вибухи: росіяни в паніці, аеропорти паралізовані, а на НПЗ пожежа (фото, відео)

Москва. / © Associated Press

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Зранку 16 червня російську столицю масовано атакують хороші безпілотники. Влада Москви звітує про нібито збиття БпЛА, а москвичі бідкають і панікують.

Що відомо про атаку на Москву, читайте у матеріалі ТСН.ua.

На світанку та протягом ранку в різних районах Москви та в області росіяни фільмували БпЛА, які пролітали над їхніми будинками. На фоні лунали вибухи.

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Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито знищення 60 безпілотників, які намагалися атакувати столицю. З його слів, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Тим часом Росавіація запровадила обмеження на приймання і випуск літаків в аеропортах Внуково та Шереметьєво. Окрім того, тимчасово призупинили роботу Домодєдово та Жуковський.

Атаки на НПЗ Москви — що відомо

Телеграм-канал ASTRA повідомляв, що очевидці повідомляли у різних пабліках про роботу ППО у підмосковному Павлівському Посаді. Нібито один із БПЛА був збитий над містом.

Зауважимо, різні ресурси інформують, що «прилетіло» по найбільшому НПЗ Москви. Зокрема, це підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

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«Є влучання у Московський НПЗ. Чим більше Путін буде відмовлятися завершити війну, тим більше Росія буде горіти», — наголосив він.

Згодом і Собянін підтвердив атаку на нафтопереробний завод у столиці. З його слів, об’єкт пошкодив лише один безпілотник.

«Одним із дронів пошкоджено об’єкт МНПЗ. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події», — наголосив мер Москви.

Зауважимо, Московський нафтопереробний завод входить до структури «Газпром нафти». Він працює від 1938-го. Підприємство вважається одним із найбільших НПЗ Росії — має потужність — близько 11 млн. тонн нафти на рік.

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Атака на Москву — фото, відео

Дрони атакували Москву: горить найбільший НПЗ міста. / © Exilenova+

Дрони атакували Москву: горить найбільший НПЗ міста. / © Exilenova+

Дрони атакували Москву: горить найбільший НПЗ міста. / © Exilenova+

Дрони атакували Москву: горить найбільший НПЗ міста. / © Exilenova+

Дата публікації 08:52, 16.06.26 Кількість переглядів 18 На Москву налетіли дрони - відео

Як повідомлялося, цієї ночі у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу. Після удару спалахнула пожежа. Російська сторона традиційно стверджує, що нібито займання виникнуло через падіння уламків збитого БпЛА.

Нагадаємо, 12 травня Москву в день Росії атакували дрони. Столична влада стверджувала про збиття цілей на підльоті до міста, а Міноборони Росії звітувало про сотні знищених БпЛА.

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