У Москві лунали постріли у школі: батько десятикласниці застосував пістолет

Чоловік прийшов до школи, щоб провчити кривдників його доньки.

У четвер, 30 вересня, в столиці Росії дорослий чоловік влаштував стрілянину у школі, розташованій на вулиці Палехській.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash з посиланням на інформацію від оперативних служб.

За даними видання, батько однієї з учениць прийшов до навчального закладу, щоб з'ясувати стосунки з кривдниками його дочки. Спочатку він затіяв з ними бійку, а потім дістав пістолет і почав стріляти в повітря.

Коли на місце пригоди прибула поліція, чоловік намагався втекти, але його затримали.

Нагадаємо, раніше у школі в російському місті Казані колишній випускник влаштував стрілянину. Загинули 9 людей – учні та дві вчительки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання