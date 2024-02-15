У Москві – масштабна пожежа на території "Известия холл" (відео)

Всередині двору будівлі обвалився металевий купол. Вогонь перекинувся на сусідні бар та нічний клуб.

У Москві в ніч проти 15 лютого спалахнула масштабна пожежа у дворі концертного залу "Известия холл". Вогонь перекинувся на сусідні бар та нічний клуб.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та телеграм-канали.

Близько 05:00 на Пушкінській площі в Москві зайнялася три неексплуатовані будівлі всередині двору на території комплексу будівель "Известия хол". Площа займання сягнула 1500 кв. м.

Крім того, за даними російських соцмереж, вогонь перекинувся на бар "Резиденція" та нічний клуб Lookin Rooms. Частину персоналу вдалося евакуювати, одну людину не можуть знайти.

Надзвичайники повідомили, що всередині двору будівлі "Известия холл" обвалився металевий купол. Йдеться про металеву будову, яка розташована поряд із будівлею.

"Там, можливо, є газові балони", – зазначило джерело серед надзвичайників.

Медіа стверджують, що завдяки діям пожежників, вогонь не перекинувся на саму будівлю "Известия холл". До гасіння можежі залучено понад 120 осіб, задіяно 35 одиниць техніки.

На місці працюють кілька пожежних розрахунків. Пожежі надали третій номер складності з п'яти. Рух у центрі Москви обмежений. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Пізніше оперативні служби повідомили, що відкрите горіння у дворі будівлі "Известия хол" ліквідовано.

Масштабна пожежа охопила територію "Известия холл" у Москві

Що відомо про будівлю "Известия холл"

Історична будівля комплексу була зведена у 1926-1927 роках. У комплексі розмістилися друкарня та редакція газети "Известия". Московський випуск видання друкувався до початку 1990-х років, редакція розміщувалася там до 2011 року.

Нагадаємо, в ніч проти 13 лютого в Москві палало в районі нафтопереробного заводу компанії "Газпромнефть". Очевидці зняли на відео заграву, яка засвітила все небо.

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