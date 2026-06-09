У Кремлі таємно готуються до закінчення війни: Путіну шукають “переможний” вихід — ЗМІ

Володимир Путін / © Associated Press

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У Москві можуть готувати російське суспільство до можливого завершення війни проти України та зміни офіційного наративу.

Про це йдеться в колонці The Atlantic, з посиланням на витік матеріалів з офісу Сергія Кирієнка — колишнього прем’єр-міністра РФ, а нині високопоставленого чиновника в адміністрації Путіна.

За даними, у презентаціях описано, як російській аудиторії можуть пояснювати завершення війни. Зокрема, Кремль нібито планує подати це як “перемогу”, назвати російську армію “найбоєздатнішою у світі”, а незначні територіальні здобутки представити як великий успіх.

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Також у такому сценарії росіянам можуть заявити, що Європа зазнала потужного економічного удару, від якого не оговтається, а Україна нібито незабаром розпадеться.

Очільник ГУР Кирило Буданов, як зазначають жуналісти, вважає, що можливе обмеження Telegram у Росії може бути частиною підготовки до зміни інформаційної лінії. За його словами, це потрібно для того, щоб у потрібний момент у російському інформаційному просторі залишилася лише одна офіційна позиція.

Водночас Буданов, за даними автора, все ще припускає, що переговори, ініційовані адміністрацією Дональда Трампа, можуть привести до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту вже цього року.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з листом, запропонувавши негайне припинення вогню та особисті переговори між лідерами. Путін публічно відкинув цю ідею, заявивши, що не бачить “сенсу” у такій зустрічі.

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Журналісти наголошують, що у Росії все ще залишаються й інші варіанти. Путін може продовжити удари по українських містах, спробувати зруйнувати енергосистему, оголосити нову мобілізацію або й далі намагатися прорвати українську оборону ціною великих втрат.

Окремо автор припускає, що розвиток дронових технологій може поступово змінити сам характер лінії фронту. Через масове застосування безпілотників “прозора зона” між військами може розширитися до десятків кілометрів і фактично перетворитися на демілітаризовану смугу.

З часом така лінія може стати тимчасовим кордоном, який не визнаватиме жодна зі сторін, але який буде складно перетнути або посунути.

Такий сценарій не став би очевидною перемогою для України. Водночас він був би серйозною поразкою для Путіна, адже його головна мета — знищити Україну як державу — так і не була б досягнута.

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Війна обертається проти Росії: останні новини

Нагадаємо, Путін останніми днями заявив про «можливе завершення війни в Україні», що викликало хвилю інтерпретацій і запитань щодо реальних намірів Москви.

Водночас, як зазначає газета The Guardian, такі заяви можуть бути радше реакцією на сукупність проблем РФ на фронті, в економіці та політиці, ніж сигналом готовності до реального миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив про розкол серед російських еліт щодо подальшого ведення війни. За його словами, частина оточення президента РФ Володимира Путіна виступає за продовження бойових дій, тоді як інші прагнуть їх припинення.

Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій.

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