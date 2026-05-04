У Москві на 4 дні вимкнуть мобільний інтернет перед парадом 9 травня

Перед парадом у Москві вимкнуть інтернет / © Associated Press

У Росії триває підготовка до параду на 9 травня. Російські ЗМІ повідомляють, що протягом 5–9 травня у Москві вимикатимуть мобільний інтернет. Цим займатимуться оператори зв’язку.

Крім мобільного інтернету, росіян обмежать у надсиланні SMS.

Жителі Москви вже почали отримувати повідомлення від операторів, що на період з 5 до 9 травня будуть запроваджені обмеження інтернету та SMS.

Росіянам обіцяють «можливі тимчасові обмеження» мобільного інтернету та SMS з метою забезпечення заходів безпеки під час параду 9 травня.

Росіянам рекомендували використовувати Wi-Fi для доступу до Мережі.

29 квітня російська служба BBC повідомляла, що інтернет вимикатимуть не лише в центрі міста, а й по всій Москві.

Наразі мобільні оператори і самі не можуть поділитися, наскільки масштабним буде відключення інтернету у Москві.

Нагадаємо, росіянам вперше вимкнули інтернет на 9 травня торік, також під час проведення військового параду. У деяких районах Москви інтернету не було кілька днів. А в березні 2026 року у РФ запрацювала система «білих списків» — дозволених сайтів, що працюють навіть під час відключень Мережі.

Нагадаємо, що цьогорічне святкування 9 травня в Москві відбудеться у значно скороченому форматі через нездатність Кремля гарантувати безпеку власної столиці. За оцінками західних експертів, відсутність важкої техніки та багатьох підрозділів на параді є публічним визнанням виснаження російських ресурсів та ефективності українських ударів.

Крім воєнних труднощів, Росія стикається з серйозним економічним тиском: через атаки на НПЗ суттєво впав видобуток нафти, а умови для експорту та імпорту постійно погіршуються.

Ситуація на фронті, де окупанти зазнають величезних втрат, уже призвела до падіння рейтингу Путіна до найнижчого показника за останні сім років. Російська влада фактично розписалася у неспроможності захистити центр країни, а колишня демонстрація військової могутності поступилася місцем вимушеній економії сил та засобів.

