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У Москві на заводі пролунав вибух та спалахнула пожежа - пропагандисти РФ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Москві на заводі пролунав вибух та спалахнула пожежа - пропагандисти РФ

Завод, де стався вибух, на карті Москви

Причини інциденту невідомі.

У столиці країни-агресорки Москві ввечері, 1 серпня, пролунав вибух на заводі лічильно-аналітичних машин імені В. Д. Калмикова.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. 

Пропагандисти стверджують, що на території заводу нібито пролунав вибух та спалахнула пожежа. Також на 6 поверсі будівлі видно дим. На місце інциденту виїхали пожежники. Що стало причиною вибухів наразі невідомо. 

За даними відкритих джерел, там вироблялось обладнання для космічних кораблів, а також завод мав ліцензію на виготовлення та ремонт військової техніки російських окупантів. 

Вибух на заводі у Москві. Скриншот / ©
Вибух на заводі у Москві. Скриншот

Нагадаємо, що вночі 30 липня Москву атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки були пошкоджені урядові будівлі.

У ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронов. Влучення знову були в вежу "Москва-Сіті", де розташовані кілька міністерств.

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Дата публікації
Перегляди
630
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