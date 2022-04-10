У Москві над урядовою будівлею з'явився український прапор: фото

У Москві над урядовою будівлею з'явився український прапор: фото

Символ української держави майорів на даху увесь ранок.

Над управою московського району Хорошово-Мневники на північному заході російської столиці невідомі підняли український прапор.

Про це повідомляє видання “Подъем”, опублікувавши відповідне фото.

Telegram / Подъем

Місцеві жителі розповіли журналістам видання, що символ української держави з'явився на даху будівлі у суботу, 9 квітня, та майорів увесь ранок.

В управі району підтвердили цей факт, повідомивши, що український прапор уже прибрали.

“Там уже все перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все гаразд”, - цитують чиновників адміністрації у російському виданні.

Нагадаємо, раніше у столиці Росії активіст вийшов на одиночний пікет біля станції метро "Луб'янка", тримаючи у піднятих руках російську банківську картку "Мир". Цим він буквально ввів у ступор поліцейських, які не знали, як їм реагувати на такий своєрідний антивоєнний протест.

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