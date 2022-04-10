У Москві над урядовою будівлею з'явився український прапор: фото

Символ української держави майорів на даху увесь ранок.
Над управою московського району Хорошово-Мневники на північному заході російської столиці невідомі підняли український прапор.
Про це повідомляє видання “Подъем”, опублікувавши відповідне фото.
Місцеві жителі розповіли журналістам видання, що символ української держави з'явився на даху будівлі у суботу, 9 квітня, та майорів увесь ранок.
В управі району підтвердили цей факт, повідомивши, що український прапор уже прибрали.
“Там уже все перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все гаразд”, - цитують чиновників адміністрації у російському виданні.
Нагадаємо, раніше у столиці Росії активіст вийшов на одиночний пікет біля станції метро "Луб'янка", тримаючи у піднятих руках російську банківську картку "Мир". Цим він буквально ввів у ступор поліцейських, які не знали, як їм реагувати на такий своєрідний антивоєнний протест.
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