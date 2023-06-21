У Москві знайшли мертвим одного із творців радянської термоядерної бомби

Григорія Клінішова знайшли мертвим у квартирі в центрі столиці РФ.

Один із творців першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов помер у своїй квартирі в центрі Москви.

Про це повідомили екстрені служби одному з пропагандистських інформагентств РФ.

За інформацією служб, 92-річного Григорія Клінішова знайшли родичі. Поряд із тілом була прощальна записка, тож є підстави вважати, що інженер-фізик укоротив собі віку.

"Він залишив передсмертну записку, яка була поряд із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними", - сказав співрозмовник агентства.

Відомо, що кандидат фізико-математичних наук Григорій Клінішов народився 1930 року. 1962-го він став лауреатом Ленінської премії. Брав участь у створенні першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37, а також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

Руйнівна сила термоядерної бомби заснована на використанні енергії реакції ядерного синтезу легких елементів у більш важкі. Випробування такої зброї, участь у розробці якої брав Клінішов, відбувалися на Семипалатинському полігоні 22 листопада 1955 року.

Раніше на ТСН.ua йшлося про ядерні країни світу. Також було зазначено, чому Україна відмовилася від ядерного арсеналу.

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