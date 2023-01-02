У Москві намагались спалити військкомат: жбурнули туди коктейлі "Молотова"

Людину, яка хотіла спалити військкомат у Москві, розшукують.
Вночі 1 січня в паркан військового комісаріату у Москві кинули дві пляшки із запальною сумішшю. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
Як повідомляє Telegram-канал, невідома особа жбурнула коктейлі "Молотова" в паркан об'єднаного військового комісаріату Перівського району. Спалахнув вогонь, але його вдалося швидко ліквідувати.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Людину, яка кинула запальні суміші, розшукують.
Нещодавні пожежі в РФ
Нагадаємо, у Подольську, місті в Московській області РФ, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат. Подружжя затримали поліцейські, які проїжджали повз. Займання оперативно загасили. Постраждалих немає.
У Москві горіла одна з військових частин. Пожежа сталася вночі проти 23 грудня на території гаражних боксів.
Поблизу російського Новочеркаська Ростовської області згоріла казарма окупантів, що належала 150-й мотострілецькій дивізії.
У п'ятницю, 29 грудня, біля російського Санкт-Петербурга в місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер "Арктика".
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