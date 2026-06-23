У Москві наростає паніка: атаки України оголили ще одну проблему і змусили Кремль нервувати - деталі

Москва. / © Associated Press

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Україна тричі за тиждень дістала Москву, востаннє вночі проти 22 червня, і вдарила по важливому об’єкту. Кремль вимушено перекидає ППО з фронту до столиці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Минулої ночі українські війська завдали удару по Центру космічного зв’язку «Дубна» у Московській області. Центр є важливим наземним вузлом, що з’єднує супутники з наземними мережами зв’язку, керує супутниковими каналами по всій Росії та за кордоном.

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На геолокаційнихх кадрах за 22 червня видно дим, що піднімається в Дубні. Російська держкомпанія космічного зв’язку повідомила про масштабний удар безпілотника по об’єкту. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито було збито 84 безпілотників і вони начебто не завдали жодної шкоди.[5]

Аналітики наголошують, що влада країни-агресорки останніми тижнями намагалася посилити ППО, що прикриває Москву. Можливо, за рахунок районів фронту.

Фахівці оцінили, що супутникові знімки за 4 червня свідчать про те, що у травні 2026-го Росія розпочала будівництво нової установки ППО С-400 в Москворецькому історико-природному парку, що на захід від столиці. Розмір і форма будмайданчика схожі на інші об’єкти С-400 поблизу Москви. Нова конструкція розташована на одній з найвищих точок на захід від столиці.

В ISW наголошують: видання The Telegraph днями повідомило, що Кремль передислокував систему ППО «Панцир» з невказаного району лінії фронту та встановила її на вежі поблизу Московського нафтопереробного заводу. Ця система включає захисну металеву клітку, схожу з розташованими поблизу лінії фронту.

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Онлайн-зображення переміщеного «Панциря» показують, що з одного боку у нього лише дві зі стандартних шести пускових ракет. Це свідчить про те, що Росія може страждати від нестачі ракет-перехоплювачів «Панцир».

Окрім того, CBS News нещодавно повідомило, посилаючись на офіційні українські джерела, що Рф відчуває нестачу ракет ППО С-300, бо західні санкції обмежили кількість ключових компонентів.

Зазначається, що дефіцит може впливати на кілька типів систем ППО.

«ISW продовжує оцінювати, що посилення ударних кампаній України далекої та середньої дальності висуває додаткові вимоги до ППО в оперативному та глибокому тилу Росії, враховуючи величезну територію і велику кількість об’єктів, які Росія повинна захищати», — йдеться у звіті.

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Окрім того, наголошують аналітики, ударна кампанія ЗСУ змусила Російську Федерацію ухвалювати складні рішення щодо того, де розмістити свої обмежені засоби ППО. Окрім того, атаки України сприяють нездатності Росії достатньо відбивати удари навіть у районах з посиленим захистом ППО», — підсумовують аналітики.

Нагадаємо, Кремль у люті після чергового удару по Москві. Путінські чиновники вже не приховують намірів надалі продовжувати розпочату війну і далі масовано атакувати Україну, прикриваючись «ударами возмєздія».

Окрім того, пропагандисти Володимир Соловйов та Армен Гаспарян вимагають масових арештів росіян, які фільмували і публікували відео, адже раніше влада заборонила це робити. Окрім того, російські блогери і так звані воєнкори вже навіть знайшли винних, мовляв, відео знімають не корінні москвичі, а нібито мігранти.

Дата публікації 20:40, 18.06.26 Кількість переглядів 111 Новина дня! Масштабна атака на Москву! Горить НПЗ, у росіян паніка та дефіцит пального

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