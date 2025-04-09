ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

У Москві назвали теми завтрашніх переговорів з американцями в Стамбулі

Москва готова до «серйозної розмови» з вимогою повернути російську дипломатичну власність, конфісковану владою США.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кремль

Кремль / © Getty Images

У четвер, 10 квітня, на російсько-американських переговорах у Стамбулі Москва порушить питання про відновлення прямого авіасполучення зі Сполученими Штатами і повернення російської дипломатичної власності, захопленої США в 2016 році.

Про це заявив один із учасників переговорів, посол Росії в США Олександр Дарчієв, якого цитують пропагандисти російського інформаційного агентства ТАСС.

Російський дипломат заявив, що відновлення польотів «стимулюватиме бізнес і полегшить життя звичайним людям по обидва боки океану».

Окрім того, Дарчієв заявив, що Москва готова до «серйозної розмови» з вимогою повернути російську дипломатичну власність, конфісковану владою США.

Два російські дипломатичні комплекси, один у Меріленді та інший на Лонг-Айленді, були захоплені владою США в 2016 році, коли тодішній президент Барак Обама видворив 35 росіян через, за його словами, їхню участь у хакерських атаках з метою втручання в президентські вибори в США того року.

Росія давно вимагала повернення комплексів і у відповідь захопила дипломатичну власність США поблизу Москви.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що тема України не стоятиме на завтрашніх російсько-американських переговорах у Стамбулі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie