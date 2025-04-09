У Москві назвали теми завтрашніх переговорів з американцями в Стамбулі

Кремль / © Getty Images

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У четвер, 10 квітня, на російсько-американських переговорах у Стамбулі Москва порушить питання про відновлення прямого авіасполучення зі Сполученими Штатами і повернення російської дипломатичної власності, захопленої США в 2016 році.

Про це заявив один із учасників переговорів, посол Росії в США Олександр Дарчієв, якого цитують пропагандисти російського інформаційного агентства ТАСС.

Російський дипломат заявив, що відновлення польотів «стимулюватиме бізнес і полегшить життя звичайним людям по обидва боки океану».

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Окрім того, Дарчієв заявив, що Москва готова до «серйозної розмови» з вимогою повернути російську дипломатичну власність, конфісковану владою США.

Два російські дипломатичні комплекси, один у Меріленді та інший на Лонг-Айленді, були захоплені владою США в 2016 році, коли тодішній президент Барак Обама видворив 35 росіян через, за його словами, їхню участь у хакерських атаках з метою втручання в президентські вибори в США того року.

Росія давно вимагала повернення комплексів і у відповідь захопила дипломатичну власність США поблизу Москви.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що тема України не стоятиме на завтрашніх російсько-американських переговорах у Стамбулі.