У Москві нещеплених співробітників переводять на віддалену роботу, смертність від COVID-19 у місті поновила рекорд

У Москві нещеплених співробітників переводять на віддалену роботу, смертність від COVID-19 у місті поновила рекорд

У Москві діє вимога про обов'язкову вакцинацію 60% співробітників.

Мер Москви (РФ) Сергій Собянін зобов'язав компанії від 28 червня перевести на віддалену роботу своїх нещеплених співробітників. Йдеться щонайменше про 30% людей у кожному колективі.

Про це йдеться в указі Собяніна.

Згідно з документом, всіх співробітників старше 65 років потрібно перевести на віддалену роботу. При цьому ті, хто отримав обидві дози вакцини або однокомпонентний препарат, можуть продовжити працювати очно.

Вимога не поширюється на тих, чиє перебування критично важливо для роботи організації.

Ситуація з коронавірусом в Росії залишається напруженою. На тлі цього у Москві четвертий день поспіль фіксують рекордну смертність серед пацієнтів з COVID-19.

Згідно з офіційними даними, за останню добу в російській столиці померло 98 пацієнтів з коронавірусом. Захворювання виявили у 7 916 жителів Москви.

Всього в Росії за добу коронавірус діагностували у 20 393 осіб, помер 601 пацієнт - це максимум летальних випадків від грудня 2020 року.

Всього в країні кількість заражених перевищила 5,4 мільйонів, понад 132 тисячі пацієнтів померло.

Нагадаємо, що у Москві, яка потерпає від так званого "індійського" штаму коронавірусу, від 22 червня у зв'язку із великою кількістю хворих посилили карантин.

Також від 28 червня в Москві заборонено відвідувати заклади громадського харчування клієнтам. Виключення - щеплені від коронавірусу, особи, які перехворіли протягом пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний протягом трьох днів.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що невакциновані від COVID-19 не мають імунітету, є загрозою для оточуючих. Він допустив у майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.

Новини світу: у Москві знову спалах коронавірусу – понад 9 тисяч випадків інфікувань за добу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання