У Москві олімпійська чемпіонка з легкої атлетики провалилася під лід: відео

У Москві олімпійська чемпіонка з легкої атлетики провалилася під лід: відео

Нещасний випадок зі спортсменкою стався під час прогулянки на Москві-ріці.

У російській столиці Москві із сильним переохолодженням госпіталізували 53-річну чемпіонку Олімпійських ігор 2000 року Ірину Привалову. Спортсменка провалилася під лід на Москві-ріці.

Про це повідомили в Telegram-каналі "РЕН ТВ", опублікувавши відео з місця пригоди.

Інцидент із Приваловою трапився в московському парку біля станції метро "Філі". Олімпійська чемпіонка спробувала перейти ріку по замерзлій кризі, але несподівано під ногами 53-річної спортсменки крига тріснула.

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Вибратися з крижаної води жінці допомогли рятувальники. Із сильним переохолодженням її госпіталізували до однієї зі столичних лікарень.

У 2000 році Ірина Привалова завоювала золоті нагороди на Олімпіаді в Сіднеї, де перемогла у забігу на 400 метрів з бар’єрами. Після завершення активної спортивної кар’єри, вона обіймає посаду першого віце-президента та члена президії Всеросійської Федерації легкої атлетики.

Нагадаємо, раніше в Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка.

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