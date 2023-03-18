У Москві ОМОН штурмував бари через "фінансування ЗСУ" – відвідувачів змусили співати пісні "Любе"

За інформацією правозахисників, було затримано близько 40 людей.

У п'ятницю ввечері, 17 березня, у Москві силовики увірвались до декількох барів, які запідозрили у фінансуванні Збройних сил України. Відвідувачів змусили співати пісні російської групи "Любе", малювати пропагандистську символіку війни, деяких людей затримали.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМП та опозиційні Telegram-канали.

Так, близько 20:50 17 березня ОМОН увірвався до московських барів Underdog і La Virgen "у зв’язку з підозрою в причетності закладів до фінансування ЗСУ".

Співробітник бару Underdog розказав, що силовики змушували відвідувачів підспівувати російських пісень, погрожуючи електрошокером, а також вони попросили людей з татуюваннями роздягтися.

За інформацією правозахисного проєкту "Первый отдел", всього було затримано близько 40 людей. Більшість з них вже відпустили.

Нагадаємо, у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця.

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