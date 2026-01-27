ТСН у соціальних мережах

У Москві палає підстанція в історичному районі (відео)

У московському районі Тушино 27 січня спалахнула електропідстанція, що спричинило відключення світла у будинках поблизу.

У Москві палає підстанція в історичному районі (відео)

У Москві зафіксували спалах на електропідстанції в районі Тушино Фото ілюстративне / © Associated Press

Сьогодні, 27 січня, в Росії, у московському районі Тушино, спалахнула місцева електропідстанція, що призвело до відключення світла в будинках поблизу. Причини інциденту наразі невідомі.

Російські пабліки вже публікують відео з місця події.

Офіційні коментарі від МНС чи інших служб РФ поки відсутні. Проте, за інформацією жителів Москви, відомо, що «аварія» сталася на підстанції по вулиці Василя Петушкова. А після цього відразу в двох будинках згасло світло.

На місце події виїхали пожежники.

Нагадаємо, днями стали відомі деталі ураження НПЗ та низку інших об’єктів Росії. Зокрема, нафтопереробний завод «Славянск Эко», що є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора, потрапив під атаку Сил оборони України.

