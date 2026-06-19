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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1304
Час на прочитання
2 хв

У Москві паніка через нову атаку: дрони прориваються до столиці РФ (відео)

Москва не встигла оговтатися від вчорашньої атаки, як сьогодні нова хвиля дронів уже над Росією.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Москва.

Москва. / © Associated Press

У п’ятницю, 19 червня, дрони знову атакують столицю країни-агресорки Москву. БпЛА атакують з різних напрямків.

Що відомо про нову атаку, читайте у матеріалі ТСН.uа.

Російська влада підтвердила атаку БпЛА на столицю і заявляє про нібито збиття повітярних цілей. Станом на 13:00 мер Москви Сергій Собянін повідомив про «збиття» понад 20 дронів, що летіли у напрямку Москви.

«Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — повідомив мер.

Мешканці Підмосков’я та столиці вже традиційно фільмують і викладають до Мережі відео з польотами дронів та вкотре обурюючись цим.

Зауважимо, новий наліт безпілотників на Москву підтвердили і в Україні — радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

«Москва знову під атакою. Дрони з різних напрямків рухаються у бік столиці Росії, починається масована атака», — наголосив він.

Аеропорти запроваджують обмеження

Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження запроваджені в аеропортах московського регіону «Домодєдово» та «Жуковський».

«Запроваджено обмеження на прийом та випуск повітряних суден», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора зранку потужні вибухи сколихнули столицю Росії Москву. Влада заявила про нібито успішну роботу ППО, але також підтвердила атаку на НПЗ — один із ключових об’єктів інфраструктури РФ. Ресурс «Агентство» пише, що ця атака була однією з найбільших і найінтенсивніших.

Цей ранковий наліт на столицю РФ був один з найбільших. Водночас у Міноборони розсмішили кількістю збитих дронів та ракет. Там звітують, нібито за добу ППО збила аж 992 БпЛА, а ще ракети і авіабомби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1304
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