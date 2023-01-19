У Москві парафіянин влаштував пожежу на території церкви

У ніч проти 19 січня на півночі Москви на території храму Іоанна Кронштадтського сталася пожежа. Постраждала одна людина.

Про це повідомляють російські ЗМП та Телеграм-канали.

За даними МНС, горіла двоповерхова дерев'яна споруда. Займання вдалося ліквідувати.

Baza пише, що пожежу в будівлі недільної школи влаштував парафіянин. Сталося це в ніч проти 19 січня, коли в храмі закінчили святкові заходи, а настоятель храму поїхав освячувати купіль. За словами охоронця, на території храму мали б залишатися лише два вівтарники і сам охоронець. Втім, в будівлі було виявлено ще одного чоловіка. Він мав обпечені руки. Його відправили до лікарні.

Співробітникам поліції він назвався Артемієм. Нібито до храму його пустив сам настоятель, а пожежа почалася, бо в нього розлився розчинник. Навіщо йому була потрібна ця суміш, чоловік пояснити не зміг. Настоятель храму підтвердив, що бачив чоловіка кілька разів на службах, але стверджує, що не пускав його до будівлі.

Наразі розглядають дві версії події: підпал та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, в Москві біля пам'ятника Лесі Українці невідомі принесли квіти та дитячу іграшку на згадку про загиблих у Дніпрі. Згодом там силовики почали хаотично затримувати людей.

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