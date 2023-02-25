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У Москві парубок прапором України помстився своїм роботодавцям (відео)

У Москві парубок прапором України помстився своїм роботодавцям (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3288
Час на прочитання
1 хв
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У Москві парубок прапором України помстився своїм роботодавцям (відео)

Скриншот з відео

Про український прапор вже заявили до поліції.

У Москві співробітник пункту видачі Інтернет-магазину "Вайлдберріз" образився на своїх роботодавців і задля помсти наклеїв на пункт прапор України.  

Про це повідомляє Baza.

У московському районі Жулебіно 18-річний Вадим влаштувався на роботу у пункт видачі замовлень "Вайлдберріз". Парубок працював там місяць і розраховував, що після цього його оформлять на роботу офіційно. Однак з’ясувалося, що оформлювати Вадима "в білу" роботодавці не планували.

Хлопець образився і вигадав помсту. Так, Вадим прийшов додому і власноруч намалював прапор України, а 22 лютого вранці повісив його на найпомітнішому місці на роботі. Хлопець також зробив селфі на тлі свого малюнка та пішов.

Коли на роботу прийшли інші співробітники пункту видачі, то заявили про прапор до поліції.

Нагадаємо, в Москві 22 лютого затримали Катерину Маєрс, яка до зміни статі була капітаном ФСБ Росії Олександром Чумаковим.

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Дата публікації
Перегляди
3288
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