У Москві пенсіонер застрелився із саморобної “шпигунської” зброї: фото

У Москві 83-річний пенсіонер наклав на себе руки, застрелившись із саморобної ручки-пістолета.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, причиною самогубства могла стати самотність пенсіонера у день його народження.

Після того, як два роки тому померла його дружина, пенсіонер проживав у квартирі сам і часто перебував у депресивному настрої.

Відзначаючи 22 лютого день народження, він приймав привітання телефоном, але ніхто до нього в гості так і не прийшов. Родичі припускають, що саме це й змусило старенького чоловіка піти із життя.

Тіло пенсіонера знайшли на підлозі за дві доби після смерті. Поруч виявили дивний пістолет у вигляді ручки, який, зважаючи на все, чоловік міг змайструвати сам. За словами близьких, раніше він працював у науково-дослідному інституті та вміло поводився з різними верстатами.

Нагадаємо, раніше начальник поліції російського міста Іркутська, полковник Герман Братчиков після робочої наради скоїв самогубство. Він застрелився зі службового пістолета просто у своєму кабінеті.

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