У Москві пенсіонерка "здала" сусідку-українку: наслухалася пропагандистів

Пенсіонерці не сподобалось те, що її сусідка під час конфлікту сказала, що Україна відновить територіальну цілісність, а Кримський міст буде знищено.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

71-річна росіянка підслухала сварку своїх сусідок. Одна з жінок заявила, що Україна відновить свою територіальну цілісність - поверне Крим та Донбас, а Кримський міст буде знищено. Спочатку пенсіонерка проігнорувала це. Проте згодом вона наслухалась російських пропагандистів, які заявляли, що "потрібно бути уважним" та почала шукати "ворогів Росії".

"Віра Павлівна серйозно обміркувала цю інформацію і майже через місяць все ж таки повідомила про Олену в поліцію. Хоча остаточне рішення пенсіонерка ухвалила через телевізор — за словами пенсіонерки, там їй пояснили, ніби в українців "невідомо що" в голові і тому нині треба бути напоготові", - пишуть пропагандисти.

Зазначається, що сусідка, яка підтримувала територіальну цілісність України, була родом з Одеської області. У Москву вона переїхала до чоловіка.

Нагадаємо, у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні.

Також мешканка Москви написала заяву в поліцію на чоловіка-українця. Коли чоловік дізнався про початок війни в Україні, він вилаяв державу-агресорку та викинув свій російський паспорт.

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