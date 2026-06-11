Красна площа. / © Associated Press

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Країна-агресорка 12 червня відзначає день Росії. Традиційно цього дня у Москві на Красній площі влаштовували гучні святкування та великий концерт. Втім, цього року щось пішло не за планом.

Про це повідомляють росмедіа та різні Телеграм-ресурси.

Ресурс Msk1 повідомив, що традиційний концерт до дня Росії, який безперервно відбувався 23 роки поспіль, на Красній площі скасовано. Шоу раніше анонсувала команда співачки-путіністки Надії Бабкіної. Зокрема, виступати мають й інші прихильники «фюрера» Володимира Путіна — як от Лариса Доліна, Олександр Буйнов, а також хори, танцюристи та державні ансамблі.

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Зауважимо, більшість анонсованих раніше зірок російської естради «не приїдуть радувати глядача». У минулі роки список виконавців-путіністрів був значно більший. Серед них були Микола Басков, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Діма Білан, Сергій Лазарев і гурт «Любе».

Цьогорічний концерт перенесли до культурного центру «Мосрада» на Преображенській площі, яка менш ніж за 10 км від Красної площі.

Причина такого рішення невідома. Втім, раніше заходи у столиці, зокрема парад до Дня побєди проводили «в усіченому форматі» через загрозу атак безпілотників. Крім того, росЗМІ пишуть, що масові заходи в центрі Москви вже тривалий час відбуваються з певними обмеженнями.

Як повідомлялося, останні кілька ночей Москву атакують дрони. Водночас місцева влада звітувала про нібито успішне збиття БпЛА. У низці російських аеропортів, зокрема у столичних Внуково і Шереметьєво запроваджували обмеження на приймання та випуск літаків.

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Нагадаємо, 9 травня військовий парад до Дня побєди на Красній площі вперше від 2007 року відбувся без демонстрації військової техніки. Загалом захід був зовсім не помпезним і тривав всього 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. У Міністерстві оборони РФ тоді пояснили це «поточною оперативною ситуацією».

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