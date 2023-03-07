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У Москві першокласниця накурилася марихуани і потрапила до реанімації

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Москві першокласниця накурилася марихуани і потрапила до реанімації

Фото: pixabay.com

Аналізи показали, що організм дитини отруєний марихуаною.

У Москві першокласниця накурилася марихуани та потрапила до реанімації.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

За інформацією видання, 7-річна школярка після уроків пішла на курси гімнастики – там їй погано стало. Дівчинку кілька разів знудило, вона знепритомніла, і довелося викликати швидку.

Дитину відвезли до лікарні, зробили аналізи – ті показали, що її організм отруєний марихуаною. Потім дівчинку перевели до іншої лікарні, де добу тримали у реанімації та зробили повторний тест. Якщо він підтвердиться, то у справі розбиратимуться правоохоронці. Де дитина могла дістати наркотик, невідомо.

Раніше повідомлялося, що в Москві депутат потрапив у реанімацію після розваг із молодою коханкою. Він отруївся мухоморами.

Також повідомлялося, що в Москві творця вакцини "Супутник V" задушив чоловік-повія, інтимні послуги якого замовив учений.

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Дата публікації
Перегляди
739
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