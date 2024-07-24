У Москві підірвали авто з топвійськовим: все, що відомо (фото, відео)

В поліції кажуть, що в машині Андрія Торгашова здетонувала вибухівка. Справу кваліфіковано як замах на вбивство.

У Москві 24 липня підірвали у власному авто заступника начальника 89-го радіоцентру військової частини супутникового звʼязку Андрія Торгашова. Повідомляється, що військовий високопосадовець вижив, але йому відірвало ноги.

Про це інформують російські телеграм-канали.

Вранці 24 липня на півночі Москви вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. В/ч 33790 – це 89 центр супутникового зв'язку збройних сил Росії.

За повідомленнями пабліків, Торгашову відірвало ноги (стопи). Також поранено жінку. За попередніми даними, це дружина військового Майя. Перехожі витягли обох із підірваного авто і надали їм першу допомогу до прибуття "швидкої".

Мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, розповіли, що в машині нібито було встановлено газове обладнання.

Згодом у російському МВС повідомили, що причиною вибуху авто Торгашова стала детонація вибухового пристрою, заздалегідь встановленого у машині. Вибухівка спрацювала, коли посадовець сідав до авто.

Весь район біля будинку на вулиці Синявинській, де стався вибух, перекрили. Також не працював громадський транспорт.

За фактом вибуху Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу. Інцидент кваліфікували як замах на вбивство. Слідчі та криміналісти спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз, зокрема медичну та вибухотехнічну.

У Мережі поширюють фото й відео з місця вибуху авто Торгашова. Зокрема, зафіксований момент вибуху та розтрощену машину після нього.

Читайте провідні новини дня:

Фото з місця вибуху авто Андрія Торгашова / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто Андрія Торгашова / Фото: російські телеграм-канали

Поранений Андрій Торгашов / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто Андрія Торгашова / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто Андрія Торгашова / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто Андрія Торгашова / Фото: російські телеграм-канали

У Москві підірвали авто з топ-військовим – відео

До слова, у травні на тимчасово окупованій території України невідомі підірвали авто з російським депутатом з Астрахані Денисом Харитоновим.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.