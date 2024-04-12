У Москві підірвали авто зрадника з СБУ: що про нього відомо (відео)

В СБУ 2019 року так висловились про Прозорова: "Ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу".

У Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado експрацівника СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до РФ.

Про це повідомлять російські телеграм-канали.

Машина Прозорова вибухнула 12 квітня у Москві на Коровинському шосе. Вибух прогримів, щойно власник спробував завести авто. Судячи з відео з Мережі, транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень. На кадрах видно, що зрадник сидить на багажнику машини.

Щодо Прозорова то його госпіталізували з травмами ніг та у стані шоку.

Слідчий комітет Москви відкрив кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. За основною версією – спрацював вибуховий пристрій.

Василь Прозоров – хто це

Прозоров працював у СБУ на посаді старшого консультанта-експерта. Від 2014 року він співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи інформацію про хід АТО на сході України.

Кілька років тому зрадник втік до Росії. Там 2019 року Прозоров дав прес-конференцію і розповів, що від квітня 2014 року допомагав спецслужбам РФ.

У лютому 2023 року повідомлялося, що російські спецслужби запобігли замаху на Прозорова.

Зауважимо, в березні 2019 року в СБУ опублікували заяву щодо Прозорова. Там вказали, що був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ через службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера.

"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ "гідних" покупців. Але ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу", – попереджали в українській спецслужбі.

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Підірване авто зрадника з СБУ Василя Прозорова / Фото: російські телеграм-канали

Підірване авто зрадника з СБУ Василя Прозорова / Фото: російські телеграм-канали

У Москві підірвали авто зрадника з СБУ – відео

Нагадаємо, нещодавно на окупованій Луганщині було підірвано авто чергового колаборанта Валерія Чайки, який 2022 року став на бік ворога. Цьому зраднику було доручено зомбувати українських дітей в окупації.

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