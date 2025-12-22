У Москві підірвали авто російського генерала: що відомо про Сарварова

Слідчий комітет РФ повідомив про загибель генерала під час вибуху в Москві / © Associated Press

У Москві на вулиці Ясенєвій внаслідок підриву автомобіля загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, повідомляє Слідчий комітет РФ.

За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автівки. За даними телеграм-каналу Baza, машина встигла проїхати кілька метрів, перш ніж стався вибух.

На місці підриву / © Associated Press

Осколками пошкоджені щонайменше сім автомобілів, що стояли поруч.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що як одну з версій того, що сталося, розглядають «організацію злочину українськими спецслужбами».

Коментарів української сторони щодо загибелі російського генерала поки що не було.

Cарваров помер / © Associated Press

Хто такий Сарваров

Про Фаніла Сарварова відомо, що він народився 11 березня 1969 року в місті Грем’ячинську Пермської області.

Закінчив Казанське вище танкове командне Червонопрапорне училище імені Президії Верховної ради ТАРСР 1990 року, військову академію бронетанкових військ імені маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського 1999 року, військову академію Генерального штабу ЗС РФ 2008 року.

У 1990-х і на початку 2000-х років Сарваров брав участь в осетино-інгушському конфлікті та у війні в Чечні, у 2015-16 роках — у бойових операціях російських військ у Сирії. За даними видання «Проєкт», Сарваров також брав участь у війні проти України.