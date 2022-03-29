У Москві пікетувальник ввів у ступор правоохоронців імпровізованим антивоєнним “плакатом” (відео)

У руках активіст тримав російську банківську картку “Мир”.

У столиці Росії активіст вийшов на одиночний пікет біля станції метро "Луб'янка", тримаючи у піднятих руках російську банківську картку "Мир". Цим він буквально ввів у ступор поліцейських, які не знали, як їм реагувати на такий своєрідний антивоєнний протест.

Відповідні фото та відео були опубліковані в соцмережах у понеділок, 28 березня.

На будь-які заклики до миру російські правоохоронці, за звичай, реагують однаково, затримуючи протестувальників проти війни в Україні за звинуваченням у дискредитації збройних сил РФ.

Однак цього разу наважитися на затримання силовики відразу не змогли, оскільки антивоєнний “плакат”, який демонстрував пікетувальник, належить до національної системи платіжних карток у Росії і показувати таку картку в РФ законом поки що не заборонено.

У коментарях до публікації в соцмережі згодом написали, що молодого чоловіка все таки забрали до поліцейського відділку, хоча що саме йому інкримінуватимуть наразі невідомо.

“Громадянин Іванов І. І. стояв і демонстрацією платіжної картки “Мир” дискредитував російські збройні сили”, - припустив один із коментаторів.

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“Упевнений, на його карті "Миру" ще й Крим український”, - зауважив інший.

Багато коментаторів із втіхою пишуть про витівку пікетувальника і рекомендують росіянам влаштовувати флешмоби з демонстрацією платіжної картки у соцмережах, якщо інші способи протесту їм недоступні

Дехто єхидно зауважує, що тепер в Росії доведеться перейменувати платіжну картку “Мир” на картку “Спецоперація”.

Нагадаємо, після того, як Visa і MasterCard призупинили свою роботу в РФ, росіяни використовують картки місцевої системи "Мир", які приймають лише у 7 країнах світу.

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