У Москві поліцію перевели на посилений режим через "загрозу терактів"

Поліцію в Москві перевели на посилений режим роботи через попередження низки країн про можливі теракти у столиці РФ найближчим часом.

У Москві поліцейських перевели на посилений режим після попередження деяких країн про можливі теракти у столиці країни-агресорки.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

У повідомленні зазначено, що кількість патрульних груп у центрі Москви і на деяких видах транспорту збільшено у 2-2,5 раза,

"Також на чергування відправили співробітників у цивільному одязі. Причому в складі патруля обов'язково має бути і жінка. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що перевіряти мають і жінок, і чоловіків", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні посольство Сполучених Штатів у РФ повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин. Аналогічну заяву зробили і Німеччина та Велика Британія. Вони закликали своїх громадян уникати поїздок до РФ.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин. Дії, які необхідно вжити: уникайте скупчення людей, стежте за оновленнями в місцевих ЗМІ, будьте в курсі свого оточення", — йдеться в рекомендаціях дипмісії США своїм громадянам.

Читайте також: