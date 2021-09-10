У Москві померли 15-річна дівчинка та її бабуся: сім’я поласувала кавуном із супермаркету

У Москві померли 15-річна дівчинка та її бабуся: сім’я поласувала кавуном із супермаркету

Із ознаками харчового отруєння госпіталізували цілу сім’ю, медикам вдалося врятувати не всіх.

У Москві після вживання кавуна, купленого в магазині, розташованого на південному сході російської столиці, померли від отруєння двоє людей.

Про розслідування обставин цього інциденту повідомили у п’ятницю, 10 вересня, у пресслужбі московської прокуратури.

За попередньою інформацією, сім'я з чотирьох осіб 8 вересня придбала кавун у місцевому супермаркеті. Наступного дня 15-річна дівчинка, її мама і бабуся були госпіталізовані в лікарню з ознаками отруєння. Голова сім’ї, батько дитини, допомоги медиків не потребував — він єдиний напередодні не їв придбаного кавуна.

15-річну дівчину та її 61-річну бабусю медикам врятувати не вдалося, її мати — досі в реанімації.

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“Прокурори перевірять всі обставини і причини події, при наявності підстав буде розглянуто питання про вжиття заходів прокурорського реагування”, - сказано у повідомленні.

За цим фактом російські правоохоронці відкрили провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвели по необережності смерть людини).

У Telegram-каналі Mash опублікували відео із супермаркету, в якому працюють правоохоронці. Поліцейські перевіряють залишки партії баштанних у магазині.

У виданні також повідомили, що у тому ж будинку, де трапилася смертельна пригода з кавуном, через ознаки отруєння сьогодні викликали швидку допомогу до двох дітей - віком 9 та 11 років.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами. Дві дівчинки 4 та 12 років померли у лікарні.

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